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    20:43, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Наркозакладчицу задержали патрульные полицейские в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свертки с синтетическим наркотиком сотрудники полиции изъяли у 24-летней жительницы Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «При патрулировании на территории Алмалинского района Алматы патрульный экипаж Буран-060 заметил молодую девушку с рюкзаком, которая, завидев полицейскую машину, стала заметно нервничать и пыталась скрыться. При проверке содержимого рюкзака обнаружено пять свертков желтого цвета и черные колбочки в количестве 18 штук. Задержанная – гражданка С., 1998 года рождения, сразу же призналась в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Предварительно, речь идет о мефедроне. Назначена судебно-химическая экспертиза», – информировал командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Бауыржан Хантемиров.

    В управлении полиции Алмалинского района зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 ч.2 УК РК. Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков в Алматы и географию его распространения.




    Фото:polisia.kz





    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками для mail.ru Правоохранительные органы
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