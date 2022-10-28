Наркозакладчицу задержали патрульные полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свертки с синтетическим наркотиком сотрудники полиции изъяли у 24-летней жительницы Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«При патрулировании на территории Алмалинского района Алматы патрульный экипаж Буран-060 заметил молодую девушку с рюкзаком, которая, завидев полицейскую машину, стала заметно нервничать и пыталась скрыться. При проверке содержимого рюкзака обнаружено пять свертков желтого цвета и черные колбочки в количестве 18 штук. Задержанная – гражданка С., 1998 года рождения, сразу же призналась в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Предварительно, речь идет о мефедроне. Назначена судебно-химическая экспертиза», – информировал командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Бауыржан Хантемиров.

В управлении полиции Алмалинского района зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 ч.2 УК РК. Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков в Алматы и географию его распространения.









Фото:polisia.kz











