Наркоторговца задержали полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Операцию по задержанию наркоторговца провели полицейские Ауэзовского района мегаполиса при содействии коллег из управления по противодействию экстремизму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта», был задержан 31-летний гражданин Б.

«При проведении санкционированного обыска у него было изъято наркотическое вещество со специфическим запахом. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, вещество является высушенной марихуаной. В порядке ст. 128 УПК РК задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет по делу принято процессуальное решение», – отметил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Фото: polisia.kz