Наркоторговца экстрадировали из ВКО в Россию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Наркоторговца из ВКО экстрадировали в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Россию из Казахстана экстрадировали гражданина Российской Федерации, осужденного по статье 259 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По настоящему делу суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Установлено, что еще в начале мая 2009 года осужденный К. инициировал создание организованной преступной группы, направленной на незаконное материальное обогащение посредством сбыта наркотического средства – героина.

Мужчину задержали и водворили в учреждение максимальной безопасности ОВ-156/15 Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области. По истечению большей части срока осужденный обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру об экстрадиции в РФ, где в настоящее время проживают его семья и родные. Получив необходимую информацию и подтверждение со стороны России о принятии заключенного, Генеральная прокуратура РК получила соглашение на экстрадицию отбывающего наказание лица.

Напомним, что выдача граждан осуществляется на основании договоров, заключенных между странами. По данным Генеральной прокуратуры, Казахстан заключил договоры об экстрадиции с Россией, Узбекистаном, Киргизстаном, Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Таджикистаном.