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    Наркотики в собачьей будке хранил мужчина в ВКО

    5 Сентября 2022, 10:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали жителя Усть-Каменогорска, который хранил марихуану для дальнейшей продажи в собачьей будке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    В середине августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности, совместно с ЦКС ДП ВКО и спецподразделением НГ РК в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» в гаражном кооперативе задержали 46-летнего жителя города Усть-Каменогорска, у которого во время обыска частного дома по улице Серикбаева, внутри деревянной будки для собаки, стоящей в сарае, обнаружены и изъяты два полимерных свертка с содержимым растительным веществом зеленого цвета.

    Согласно проведенной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная», общим весом 36,97 грамм.

    Установлено, что мужчина хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта.

    По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 297 УК РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия Борьба с наркотиками
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