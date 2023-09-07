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    09:53, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наркотики в носках у посетителей клуба нашли полицейские Шымкента

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    Фото: polisia.kz
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Наркотики в носках у посетителей ночного клуба нашли полицейские в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении рейдов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при входе в один из ночных клубов города по подозрению на наличие запрещенных предметов остановлены двое молодых людей. В результате проверки, у 22-летней девушки обнаружен маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок стражи порядка нашли у ее 19-летнего приятеля. В целях конспирации молодые люди спрятали разовые дозы наркотических средств в носках.

    Заключение экспертизы подтвердило, что содержимое изъятых пакетов – мефедрон. Задержанные сказали, что наркотики нашли на улице и подобрали, чтобы повеселиться в клубе.

    Факт зарегистрирован Туранским районным управлением полиции по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Видео МВД РК Шымкент Закон и право Правоохранительные органы
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