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    Наркотики в «Kinder Сюрпризе» пытался провезти через границу россиянин

    25 Июля 2023, 15:19

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Марихуану в детском лакомстве Kinder Сюрприз пытался провезти гражданин Российской Федерации через границу «Кайрак» в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook департамента полиции Костанайской области.

    Накануне в рамках ОПМ «Карасора 2023» при пересечении государственной границе на автомобильном пропускном пункте «Кайрак», сотрудниками управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области и Карабалыкского района, совместно и сотрудниками пограничной службы КНБ по Костанайской области у россиянина были изъяты наркотические вещества. Марихуану он пытался провезти через границу в Kinder Сюрпризе.

    «При досмотре пассажира, который пересекал границу в сторону России, служебно-розыскная собака учуяла запах наркотиков. На вопрос, имеются ли запрещенные вещества, мужчина признался, что да. Когда спросили, где он хранит наркотические вещества, он отдал Kinder Сюрприз, в котором находилось около трех грамм марихуаны», - рассказал начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

    В настоящее время начато досудебное производство по двум статьям - 286 УК РК «Попытка контрабанды», а также по статье 296 УК РК «Хранение наркотических средств». Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

    В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что с начала ОПМ «Карасора» года из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 10 кг различных наркотических средств.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК Криминал полиция
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