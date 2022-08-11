Наркотики в детском питании и игрушках ввозят в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» департамента государственных доходов по г. Алматы по координации городской авиационной транспортной прокуратуры г. Алматы пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств. В 2021 году было пресечено 14 фактов ввоза в Казахстан наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

«Как в прошлом, так и в текущем году, в основном наркотические средства пытались ввозить из Соединенных Штатов Америки, Канады и Нидерландов. В частности, 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США. За 7 месяцев 2022 года выявлено 23 факта задержания, из них 16 фактов ввоза «марихуаны», 2 факта ввоза «гашиша», 1 факт ввоза наркотических средств «MDMA (экстази) и кокаин»», - говорится в сообщении.

Злоумышленники используют все более изощренные методы поставки наркотиков. Осуществлялись попытки ввоза наркотических средств в бытовой технике, игрушках, емкостях для детского питания и других предметов.

«На примере последнего случая, в августе месяце 2022 года на таможенном посту «Жетысу» на участке международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля «Rapiscan» была задержана посылка с подозрением на наркотические средства. Посылка следовала по маршруту «Одесса-Алматы». По данным портативного анализатора «TruNarc» установлено, что данные наркотические средства в количестве 200 таблеток «MDMA» и 5 гр порошка являются «экстази» и «кокаином» которые были спрятаны внутри детского питания», - проинформировали в ведомстве.

Все материалы были переданы по подследственности в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.















