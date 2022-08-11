Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Наркотики в детском питании и игрушках ввозят в РК

    11 Августа 2022 14:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» департамента государственных доходов по г. Алматы по координации городской авиационной транспортной прокуратуры г. Алматы пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств. В 2021 году было пресечено 14 фактов ввоза в Казахстан наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

    «Как в прошлом, так и в текущем году, в основном наркотические средства пытались ввозить из Соединенных Штатов Америки, Канады и Нидерландов. В частности, 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США. За 7 месяцев 2022 года выявлено 23 факта задержания, из них 16 фактов ввоза «марихуаны», 2 факта ввоза «гашиша», 1 факт ввоза наркотических средств «MDMA (экстази) и кокаин»», - говорится в сообщении.

    Злоумышленники используют все более изощренные методы поставки наркотиков. Осуществлялись попытки ввоза наркотических средств в бытовой технике, игрушках, емкостях для детского питания и других предметов.

    «На примере последнего случая, в августе месяце 2022 года на таможенном посту «Жетысу» на участке международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля «Rapiscan» была задержана посылка с подозрением на наркотические средства. Посылка следовала по маршруту «Одесса-Алматы». По данным портативного анализатора «TruNarc» установлено, что данные наркотические средства в количестве 200 таблеток «MDMA» и 5 гр порошка являются «экстази» и «кокаином» которые были спрятаны внутри детского питания», - проинформировали в ведомстве.

    Все материалы были переданы по подследственности в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.
    #Алматы #Абай #Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 70% студентов в Алматы - приезжие
    Полицейские возвращают алматинцам похищенные у них и изъятые в Бишкеке гаджеты
    Аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе
    Многоярусные парковки построят в Алматы
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау