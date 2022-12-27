Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Наркотики пытался пронести россиянин из Узбекистана в Казахстан

    27 Декабря 2022, 12:30

    CАРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Иностранца с наркотиками задержали на пограничном посту «Жибек жолы» в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о подозреваемом в контрабанде наркотиков.

    На молодого человека, переходившего пропускной пункт из Узбекистана в Республику Казахстан, среагировала служебная собака по кличке Капелла. На место пограничники сразу же вызвали следственно-оперативную группу.

    Полицейские Сарыагашского района установили, что мужчина оказался гражданином России. При обыске подозреваемого оперативники изъяли у него из белья наркотическое вещество. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическим средством оказался гашиш.

    Факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов ограниченного обращения». В отношении иностранца проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
    Туркестанская область Пограничники Узбекистан МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупную партию марихуаны изъяли в Алматы
    Марихуану изъяли у сторонника деструктивных религиозных течений в Актобе
    157 школ и детсадов подключили к центру оперативного управления полиции в Атырауской области
    Более 800 тысяч тенге штрафа оплатят незаконные торговцы пиротехники в Карагандинской области
    Популярное
    1 Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане
    2 Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
    3 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
    4 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
    5 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
    Новости партнеров