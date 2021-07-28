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    Наркотики пытались перебросить в колонию Уральска

    28 Июля 2021, 01:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Наркотики пытались перебросить в колонию Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы РУ-170/3 ДУИС по ЗКО на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие запрещенных к использованию предметов.

    Так, 27 июля примерно в 13:20 при патрулировании прилегающей территории сотрудник строгого режима задержали 32-летнего мужчину при попытке переброса на территорию учреждения запрещенных к использованию предметов. На место вызвали следственно-оперативную группу городского УП, был составлен акт изъятия запрещенных предметов. Сотрудники СОГ изъяли 20 таблеток белого цвета и 500 г неизвестного вещества зеленого цвета со специфическим запахом в таре пластиковой бутылки. В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту.

    Также стоит отметить, что за данное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ч.1 ст.481 КоАП РК, то есть скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере10 МРП с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а в случае передачи веществ, схожих с наркотическими средствами могут и привлечь к уголовной ответственности предусмотренных соответствующей частью ст. 297 УК РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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