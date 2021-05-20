Наркотики на шесть млн тенге изъяли у жителя Кызылорды

КЫЗЫЛОДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские изъяли марихуану на шесть миллионов тенге у горожанина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 мая в Аксайский отдел полиции Управления полиции города Кызылорды поступила информация о том, что некий горожанин хранит у себя дома наркотические вещества.