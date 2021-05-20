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Наркотики на шесть млн тенге изъяли у жителя Кызылорды

20 Мая 2021 14:35
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Наркотики на шесть млн тенге изъяли у жителя Кызылорды

КЫЗЫЛОДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские изъяли марихуану на шесть миллионов тенге у горожанина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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15 мая в Аксайский отдел полиции Управления полиции города Кызылорды поступила информация о том, что некий горожанин хранит у себя дома наркотические вещества.

Так, в ходе осмотра квартиры подозреваемого, на лоджии полицейские изъяли 103 полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы установлено, что данное вещество является высушенной марихуаной, вес которого составил более 10 кг.



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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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