Наркотики на 320 млн тенге изъяли в тайнике грузовика в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Наркотики на 320 млн тенге изъяли в тайнике грузовика в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Не прошло и полмесяца, как ранее сообщалось о пресечении сотрудниками ДП ВКО преступной деятельности ОПГ, занимавшихся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков, как сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из ДКНБ вновь провели широкомасштабную спецоперацию по ликвидации крупного межрегионального канала поставки наркотических веществ из южного региона страны.

Так, в конце апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО получили информацию о налаживании отдельными лицами устойчивого наркоканала, организатором которого являлся ранее судимый житель Жамбылской области.

Выяснилось, что он доставлял марихуану и гашиш в тайниках грузовой автомашины для дальнейшей ее реализации в городе Усть-Каменогорск. После установления личности всех участников данной схемы, в том числе лиц, которые непосредственно осуществляли сбыт этого зелья жителям города, силовики приступили к их задержанию.

В начале задержали регионального «сбытчика», им оказался 43-летний житель города, у которого изъято 1,5 кг марихуаны. Затем в одном из гаражных кооперативов был «накрыт» склад, где так называемый «кладовщик», 40-летний устькаменогорец, хранил поступающие в город наркотики. Там было изъято свыше 74 килограммов марихуаны и 1,7 килограмм гашиша. Заключительным этапом спецоперации стало задержание 17 мая самого «поставщика» – 50-летнего жителя Жамбылской области при его очередной попытке ввоза в областной центр особо крупного веса наркотиков.

Грузовой транспорт, которым он управлял, был специально оборудован тайником в передней части кузова, где было обнаружено более 300 килограммов марихуаны и почти 8 килограммов гашиша.

«Всего в ходе ликвидации данного наркоканала было изъято свыше 380 килограммов различных видов наркотических веществ растительного происхождения. Подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности по статье 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», – отметил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По предварительным данным, стоимость изъятых наркотиков оценивается на «черном рынке» стоимостью более 320 миллионов тенге . Досудебное расследование по факту продолжается.

