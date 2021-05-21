Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наркотики на 320 млн тенге изъяли в тайнике грузовика в ВКО

21 Мая 2021 12:46
Поделиться:
Наркотики на 320 млн тенге изъяли в тайнике грузовика в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Наркотики на 320 млн тенге изъяли в тайнике грузовика в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Полицейские склоняли к распространению наркотиков в Костанайской области
Жителей нескольких городов обманула мошенница из СКО Из-за учений введены ограничения в нескольких районах Атырау За распространение экстремистских материалов наказан житель Жамбылской области

Не прошло и полмесяца, как ранее сообщалось о пресечении сотрудниками ДП ВКО преступной деятельности ОПГ, занимавшихся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков, как сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из ДКНБ вновь провели широкомасштабную спецоперацию по ликвидации крупного межрегионального канала поставки наркотических веществ из южного региона страны.

Так, в конце апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО получили информацию о налаживании отдельными лицами устойчивого наркоканала, организатором которого являлся ранее судимый житель Жамбылской области.

Выяснилось, что он доставлял марихуану и гашиш в тайниках грузовой автомашины для дальнейшей ее реализации в городе Усть-Каменогорск. После установления личности всех участников данной схемы, в том числе лиц, которые непосредственно осуществляли сбыт этого зелья жителям города, силовики приступили к их задержанию.
В начале задержали регионального «сбытчика», им оказался 43-летний житель города, у которого изъято 1,5 кг марихуаны. Затем в одном из гаражных кооперативов был «накрыт» склад, где так называемый «кладовщик», 40-летний устькаменогорец, хранил поступающие в город наркотики. Там было изъято свыше 74 килограммов марихуаны и 1,7 килограмм гашиша. Заключительным этапом спецоперации стало задержание 17 мая самого «поставщика» – 50-летнего жителя Жамбылской области при его очередной попытке ввоза в областной центр особо крупного веса наркотиков.

Грузовой транспорт, которым он управлял, был специально оборудован тайником в передней части кузова, где было обнаружено более 300 килограммов марихуаны и почти 8 килограммов гашиша.

«Всего в ходе ликвидации данного наркоканала было изъято свыше 380 килограммов различных видов наркотических веществ растительного происхождения. Подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности по статье 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», – отметил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По предварительным данным, стоимость изъятых наркотиков оценивается на «черном рынке» стоимостью более 320 миллионов тенге . Досудебное расследование по факту продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Полицейские склоняли к распространению наркотиков в Костанайской области
Жителей нескольких городов обманула мошенница из СКО
Из-за учений введены ограничения в нескольких районах Атырау
За распространение экстремистских материалов наказан житель Жамбылской области
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
Читайте также
Жителей нескольких городов обманула мошенница из СКО
Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Кокшетау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив