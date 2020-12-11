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    Наркотики на 15 млн тенге изъяли у жителя Семея

    11 Декабря 2020, 14:55

    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – У жителя Семея изъяли крупную партию наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что подозреваемым была арендована квартира в одном из районов города. При этом он оговорился с покупателями об условном месте, где будут встречаться и приобретать у него наркотики, вдобавок он арендовал машину для перевозки марихуаны.

    «В результате разработки, сотрудниками полиции была раскрыта вся завуалированная схема, установлен адрес съемной квартиры, личность покупателей, которым сбытчик успел сбыть небольшой объем наркотиков», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    В ходе обыска в съемной квартире было изъято три коробки, в которых находилось пять контейнеров с марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил 54 кг. На черном рынке сбытчик планировал получить за данную марихуану 15 млн. тенге.

    В отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей». Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишения свободы от 10 до 15 лет.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Благотворительность
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