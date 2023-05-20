Наркотики и осетра изъяли у жителя Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП Мангистауской области задержан 46-летний житель города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Мужчина в Мунайлинском районе на промышленной базе внутри контейнера организовал фитонарколабораторию по культивированию наркосодержащего растения.

При обыске контейнера изъяты 17 кустов марихуаны, две банки и два свертка, 41 коробка с семенами марихуаны. Общий вес изъятой марихуаны составляет 351 грамм.

В ходе обыска по постоянному месту жительства на территории города Актау у гражданина изъята рыба осетровых пород, весом 3 кг.

По всем изъятым веществам назначены экспертизы.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР ОП Мунайлинского района.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий с участием кинологов был проведен 16 мая.



