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    Наркотики и осетра изъяли у жителя Мангистау

    20 Мая 2023, 14:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП Мангистауской области задержан 46-летний житель города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Мужчина в Мунайлинском районе на промышленной базе внутри контейнера организовал фитонарколабораторию по культивированию наркосодержащего растения.

    При обыске контейнера изъяты 17 кустов марихуаны, две банки и два свертка, 41 коробка с семенами марихуаны. Общий вес изъятой марихуаны составляет 351 грамм.

    В ходе обыска по постоянному месту жительства на территории города Актау у гражданина изъята рыба осетровых пород, весом 3 кг.

    По всем изъятым веществам назначены экспертизы.

    Данные факты зарегистрированы в ЕРДР ОП Мунайлинского района.

    Комплекс оперативно-розыскных мероприятий с участием кинологов был проведен 16 мая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с преступностью Мангистауская область Борьба с наркотиками
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