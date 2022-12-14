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    Наркотики и оружие изъяли у двух актюбинцев

    14 Декабря 2022, 23:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Наркотики и оружие изъяли у двух жителей Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции у жителя села Бадамша Каргалинского района обнаружили 30 свертков наркотических средств. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.3 УК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В ходе обыска квартиры сельчанина, продавшего свертки, обнаружено 90 тысяч тенге. Подозреваемый пояснил, что денежные средства получил за продажу наркотиков.

    Кроме того, 10 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Бадамша задержан 58-летний местный житель, у которого обнаружен полиэтиленовый пакет внутри которого находилась вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Также у подозреваемого изъято 10 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша, боевая граната РГД-5, обрез ТОЗ-8 и боеприпасы.

    По всем указанным фактам начаты досудебные расследования.

    Фото: polisia.kz.
    Актюбинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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