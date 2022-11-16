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    Наркотики и оружие изъяли у астанчан

    16 Ноября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенные предметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП столицы, возле дома по улице Жургенова задержана 21-летняя жительница столицы. При личном обыске под брюками изъяты 14 свертков, обмотанных в изоленту. Установлено, что внутри находился гашиш общим весом 59 граммов.

    Также полицейскими УБОП по улице Жанкент задержан 29-летний мужчина, который в 2016 году привлекался к уголовной ответственности. У молодого человека в ходе личного обыска в куртке обнаружен обрез неизвестной марки 16-го калибра.

    По проспекту Тауелсиздик остановлен Hyundai Accent. За рулем находился 32-летний водитель. При обыске был изъят боевой пистолет Макарова с магазином с 7 патронами. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    По всем фактам назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Кроме того, с начала месяца сотрудниками УБОП из незаконного оборота была изъяты обрез и травматический пистолет ОСА.


    Фото: polisia.kz
    Астана Борьба с преступностью МВД РК
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