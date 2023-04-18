Наркотики через границу пытался пронести иностранец в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Наркотики через государственную границу из Узбекистана в Казахстан пытался пронести иностранец в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП поступило сообщение от сотрудников пограничной службы КНБ о том, что на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы» служебная собака по кличке Белка отреагировала на иностранца, пересекавшего границу из Узбекистана в Республику Казахстан. Получив сообщение, стражи порядка проверили подозрительного мужчину. В куртке иностранца, полицейские обнаружили в кармане предмет, похожий на наркотическое вещество.

Изъятое вещественное доказательство направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическим средством является марихуаной. Подозреваемый оказался гражданином Республики Таджикистан.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый арестован.



