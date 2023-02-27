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    Наркотики, 3 млн тенге и 14 удостоверений личности обнаружили у жительницы Атырау

    27 Февраля 2023, 21:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наркотики, 3 млн тенге и липовые документы обнаружили у жительницы Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 февраля в дежурную часть городского отдела полиции № 2 управления полиции Атырау поступило сообщение о незаконном приготовлении и хранении наркотических, психотропных веществ неизвестной гражданкой в одной из квартир, расположенных в микрорайоне Береке.

    «При проверке указанного адреса были обнаружены 7 штук трамадола, 3 пустых флакона препарата тропикамид, лекарство сомнол, выдаваемое с разрешения врача и психотропное наркотическое вещество с характерным запахом, завернутое в целлофан. Кроме того, было обнаружено 14 экземпляров различных документов, удостоверяющих личность неизвестных граждан, 6 экземпляров трудовых книжек и 3 074 000 тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК», - сообщили в полиции.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Атырау
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