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    Наркосодержащие растения выращивал житель Талдыкоргана

    27 Июня 2023, 21:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 80 кустов наркосодержащих растений изъято у жителя Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Полицейские при координации прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании марихуаны.

    На приусадебном участке задержанного обнаружены более 80 кустов наркосодержащих растений. За участком производился должный уход, что подтверждается различными обстоятельствами, то есть поливом, разрыхлением и т.д. Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Жетысуская область
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