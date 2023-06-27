Наркосодержащие растения выращивал житель Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 80 кустов наркосодержащих растений изъято у жителя Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Полицейские при координации прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании марихуаны.

На приусадебном участке задержанного обнаружены более 80 кустов наркосодержащих растений. За участком производился должный уход, что подтверждается различными обстоятельствами, то есть поливом, разрыхлением и т.д. Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.