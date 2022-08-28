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    Наркосодержащие лекарства продавали без рецепта в Алматы

    28 Августа 2022 03:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы фармацевты без рецепта продали наркосодержащие лекарства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С аптечной наркоманией активно борются не только сотрудники полиции, но и жители Алматы, сигнализирующие о точках по реализации «аптечных наркотиков».

    «После поступления сигнала сотрудниками нашего подразделения совместно с коллегами из отдела полиции при управлении полиции Ауэзовского района в ходе оперативных мероприятий выявлен факт отпуск лекарственного средства «тропикамид» без рецепта. Задержан 48-летний гражданин И. и фармацевт аптеки.

    В Жетысуском районе города выявлен еще один факт продажи «аптечных наркотиков». Задержан житель Алатауского района, 43-летний гражданин Ш. Фармацевт аптеки, расположенной в микрорайоне Айнабулак, без рецепта отпустила три препарата «Samnol», – сказал начальник управления по противодействия наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    По данным спикера, продавцы и покупатели привлечены к ответственности. Факт безрецептурного отпуска лекарственных средств зафиксирован, согласно ст. 426 КоАП РК. – «Разрабатывается ряд предложений по усилению ответственности за незаконное распространение подобных лекарств», – сообщил Алмагамбетов.


    Алматы Здравоохранение МВД РК Борьба с наркотиками
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