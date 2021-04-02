Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Наркосбытчика задержали в Туркестанской области

    2 Апреля 2021, 20:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Наркосбытчика задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП поступила информация о том, что некий местный житель занимается незаконным сбытом наркотических средств. Как выяснилось, подозреваемый сбыл одному из сельчан сверток с марихуаной.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского РОП задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Он полностью признался в содеянном.

    Согласно экспертизе, изъятое в качестве вещественных доказательств наркотическое средство является марихуаной общим весом свыше 5 грамм. Кроме того, оказалось, что мужчина ранее был судим за совершение преступления, связанного с наркотиками. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

    Следствием выясняется причастность жителя района к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливаются каналы поставки наркотических средств на территорию района.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу