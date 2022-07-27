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    Наркосбытчика задержали в Экибастузе

    27 Июля 2022, 15:07

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Полиция в Экибастузе задержала сбытчика наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержан 45-летний житель Экибастуза, который занимался сбытом наркотического средства. В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, в квартире изъято наркотическое средство общим весом 6,8 г, что является особо крупным размером», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Задержанный водворен в изолятор временного содержания Экибастуза.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками Экибастуз
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