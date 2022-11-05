Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИФНОРМ - Устойчивый наркосбытчик и содержатель порностудии задержан в ходе спецоперации в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативная разработка привела сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности в один из ночных клубов Алматы. В поле зрения попал бармен – гражданин В., 2002 года рождения.

«Он задержан на рабочем месте. При личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась. Согласно заключению экспертизы, вещество является аналогом психотропного вещества меткатинон – 4-метилметкатинон (мефедрон). В то же время оперативные и специальные мероприятия были проведены и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба – 26-летнего гражданина М. Был проведен санкционированный обыск по его месту жительства. Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны 6 человек. Их личности сейчас проверяются, – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же является основателем порностудии, которая р асположена в элитном микрорайоне Алматы.

«Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они – наркозависимые, зельем их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по ст.311 УК РК. Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по ст.297 ч.1 УК РК», – резюмировал Алмагамбетов.



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