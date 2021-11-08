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    Наркосбытчицу приговорили к десяти годам лишения свободы в Павлодаре

    8 Ноября 2021, 15:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года в Павлодарской области зарегистрировано 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 30 фактов сбыта наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зимой текущего года оперативно-розыскные мероприятия позволили выйти на след и задержать наркосбытчицу, которая распространяла синтетические наркотики бесконтактным способом. Роль женщины заключалась в изготовлении «закладок» и отправке их координат покупателям наркотиков через приложение Telegram», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, добавив, что это было уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Павлодар, осужденной приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам к десяти годам лишения свободы.

    С начала года в регионе зарегистрировано 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 30 фактов сбыта наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 27 лиц. Из незаконного оборота изъято более 346 килограммов наркотиков, в том числе 110 грамм героина, 338 килограмм марихуаны, 5,9 килограмма гашиша и более одного килограмма 300 грамм синтетических наркотиков, отметили в ДП.

    «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотиков – противозаконные действия, совершенные посредством информационных ресурсов, влекут суровое наказание, в размере от 10 до 15 лет лишения свободы. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказывается от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества», - прокомментировали в правоохранительных органах.

    Автор:

    Антон Гагарин

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