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    Наркосбытчицу осудили на 10 лет в Туркестанской области

    23 Августа 2022, 18:13

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области по подозрению в сбыте наркотиков задержали жительницу областного центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Установлено, в декабре прошлого года в Сайрамском районе женщина продала одному из жителей спичечный коробок с наркотическим средством «марихуана», общим весом более 5 грамм.

    Далее при обыске на съемной квартире подозреваемой в городе Шымкенте оперативники изъяли два полиэтиленовых свертка с содержимым, похожим на синтетический наркотик «пирролидиновалерофенон». Согласно экспертизе, вес изъятого в качестве вещественных доказательства наркотика составил свыше 5 грамм. Данный факт зарегистрировали по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Собранные материалы досудебного расследования в отношении подозреваемой направили в суд для принятия законного решения. В итоге постановлением суда 48-летнюю подсудимую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Суды Борьба с наркотиками Туркестан
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