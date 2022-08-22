Наркомана за рулем внедорожника задержали в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе задержан водитель в состоянии наркотического опьянения. Дальнейшую его судьбу будет решать суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

29-летнего мужчину задержали на улице Б. Момышулы.

«Водитель 1993 года рождения управлял «Лексусом» в состоянии наркотического опьянения, что показала экспертиза, – сообщил командир роты патрульной полиции управления полиции Экибастуза Азамат Куркебаев. – По данному факту составлен и направлен в административный суд Экибастуза административный материал по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».



