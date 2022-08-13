Нарколабораторию у себя дома организовал житель Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию ликвидировали полицейские в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для культивации запрещенных к возделыванию растений было выделено помещение во дворе дома, установлено специальное оборудование и закуплены удобрения. Нелегальный огород выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО в ходе проведения ОПМ «Қарасора – 2022» по месту проживания 51-летнего мужчины.

«Во дворе дома обнаружено потайное огороженное помещение, внутри которого находились пять пластиковых емкостей с растущими в них растениями, похожими на коноплю. Также в гараже находилось потайное подвальное помещение, оборудованное под нарколабораторию, стены обшиты специальным материалом, освещение оборудовано светодиодными и тепловыми лампами для выращивания растений, установлены вытяжные системы, увлажнитель воздуха с градусными приборами. В ходе обыска изъяты: кусты растений, похожие на коноплю, вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, упаковки семян конопли, электронные весы, различные удобрения для выращивания растений. Назначена соответствующая экспертиза», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника УПН ДП ЗКО Ануар Халелов.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 300 части 1 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).





Фото: polisia.kz























