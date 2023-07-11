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    Нарколабораторию по изготовлению синтетики выявили в Караганде

    11 Июля 2023, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков выявили полицейские Караганды, сообщает Polisia.kz.

    4 июля при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды в одном из дачных обществ задержали 28-летнего мужчину. Он признался, что в различных районах города разложил несколько оптовых закладок, в каждой из которых находится по 20-30 свертков с синтетическим наркотиком.

    Во время проверки и уточнений показаний подозреваемого полицейские изъяли три оптовые закладки с веществом белого цвета, предположительно наркотического средства синтетического происхождения, общим весом около 100 гр.

    «В ходе обыска квартиры, арендованной подозреваемым, обнаружена лаборатория по изготовлению синтетического наркотика. Были изъяты индукционная плита для варки указанного вещества, две пары термометра, две пары респираторов, пластмассовые емкости и предметы, предназначенные для измерения и фасовки указанного вещества, а также около 500 гр готового для реализации синтетического наркотика. Выявление и пресечение наркопреступлений – одна из приоритетных задач, которую поставил министр внутренних дел. И в этом направлении сотрудники нашего департамента данную работу ведут на постоянной основе», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

    Согласно заключению экспертизы, представленное на исследование вещество является психотропным наркотическим средством синтетического происхождения. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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