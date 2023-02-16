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    Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО

    16 Февраля 2023, 21:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Хозяином теплицы оказался 39-летний житель Уральска. При обыске было изъято восемь садовых горшков с растениями, похожими на коноплю, и удобрение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    Стены помещения были обшиты фольгой, пластиковым материалом. Также проведено тепло, освещение и вентиляция.

    Мужчина пояснил, что через Telegram заказал оборудование, семена и видео-инструкцию по выращиванию конопли.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по части первой статьи 300 УК РК.



    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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