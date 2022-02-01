Нарколабораторию ликвидировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию ликвидировали полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В январе сотрудники криминальной полиции ДП Восточно-Казахстанской области получили информацию о причастности одного из жителей города Усть-Каменогорска к незаконному обороту наркотических веществ. В результате проведенного санкционированного обыска по его месту жительства оперативники обнаружили тщательно подготовленную и скрытую от глаз окружающих нарколабораторию, где воспроизводилось культивирование марихуаны. Выращиваемые в горшках наркосодержащие растения размещались в двух подсобных помещениях, где соблюдалась определенная температура и влажность.

«При обыске изъято 154 куста марихуаны, при этом общий вес наркотического вещества составил свыше 19 кг. Действия арестованного с санкции суда 40-летнего подозреваемого мужчины квалифицируются по статье 300 части 2 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.



