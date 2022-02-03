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    Нарколабораторию ликвидировали в Уральске

    3 Февраля 2022, 21:00

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 28 января в Уральске Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом «гидропоники», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы.

    Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет.

    Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область КНБ Борьба с наркотиками
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