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    Нарколабораторию ликвидировали в Астане

    21 Июля 2023, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию ликвидировали в Астане. 22 кг «синтетики» и более 2 тонн прекурсоров. Организатором нарколаборатории выступил иностранец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками столичного департамента полиции совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе длительной разработки, с проведением комплекса оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой, пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков, и их реализацией на территории Казахстана.

    Специально созданными следственно-оперативными группами, при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано 7 участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины, прибывший в страну для производства запрещенных веществ.

    «Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района в Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. Как установлено, у каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке», – рассказал начальник ДП Астаны Марат Тулебаев.

    На трассе Астана – Караганда полицейскими был задержан 43-летний житель столицы, который являлся «перевозчиком».

    Далее в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан и сам руководитель преступной группы с поличным, в момент изготовления наркотиков. При обыске нарколаборатории было изъято 22 кг изготовленной «синтетики», это около 100 тысяч разовых доз, которые не дойдут до потребителя и будут уничтожены. Там же было обнаружено более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков.

    Начато досудебное производство по ст. 297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств». Организатору преступной деятельности грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников и каналов поставки прекурсоров, а также оборудования для изготовления синтетических наркотиков продолжаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана МВД РК Борьба с наркотиками
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