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    Наркокурьера-закладчика посадили на 11 лет в Актобе

    5 Мая 2023, 13:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе 25-летнего наркокурьера-закладчика посадили на 11 лет. Он фасовал синтетические наркотики в своем гараже и прятал в тайниках для покупателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На скамье подсудимых оказался 25-летний парень. Из обвинения следует, что он нашел способ заработка в Telegram. Ему предложили распространять по городу методом закладок синтетические наркотики мефедрон и Альфа-PVP. Наркотики для сбыта он хранил у себя в гараже.

    Суд установил, что вина подсудимого в приобретении, хранении и распространении наркотиков полностью доказана и приговорил наркокурьера к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Пока приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Суды МВД РК Борьба с наркотиками
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