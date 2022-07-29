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    • Наркоканал ликвидировали в столице

    29 Июля 2022 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ по городу Нур-Султану задержан житель столицы, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято 1,5 кг мефедрона, а также 1,4 кг «альфа-PVP» и 659 таблеток МДМА (т.н. «экстази»).

    Следствием установлено, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в Интернете.

    По факту проводится расследование по ч.3 ст.297 УК РК, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

    Комитет национальной безопасности продолжает работу по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ.

    Фото : gov.kz

    #Нур-Султан #КНБ #Борьба с наркотиками
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