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    Наркоканал из Казахстана пресекли в Кыргызстане

    5 Июля 2022, 17:25

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане пресекли наркоканал из Казахстана с целью последующего сбыта в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Как сообщили в МВД КР, в селе Ленинское Аламудунского района при сбыте наркотического средства «гашиш» примерным весом 1 кг 800 гр задержан гражданин КР Б.К., 2001 года рождения.

    Далее оперативники вышли на второго подозреваемого. Им оказался гражданин Казахстана М.Э., 2000 года рождения, который, оборудовав тайник в бензобаке автомашины марки «Субару -Б4», контрабандным путем доставил наркотические средства из Казахстана в Кыргызстан и передал с целью сбыта Б.К.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

    Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий для задержания других членов наркогруппировки и лиц, причастных к преступлению.

    Задержанные водворены в СИЗО- 1 Бишкека, расследование продолжается.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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