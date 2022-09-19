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    Наркодилера из Кокшетау суд приговорил к шести годам тюрьмы

    19 Сентября 2022, 20:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Наркодилера из Кокшетау приговорили к шести годам лишения свободы за сбыт гашиша в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступную деятельность 50-летнего уроженца соседней Северо-Казахстанской области, акмолинские наркополицейские пресекли с поличным в апреле. Решением Кокшетауского городского суда, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Как следует из материалов уголовного дела, в апреле нынешнего года, 50-летний уроженец СКО, проживающий в Кокшетау, желая обогатиться, незаконно хранил, а в последующем сбыл два пакета с гашишем клиенту. Сделку «купли – продажи» подсудимый осуществил прямо во дворе собственного дома, к слову, здесь же с поличным он и был задержан оперативниками подразделения по противодействию наркопреступности.

    Под тяжестью неопровержимых доказательств, мужчина свою вину признал полностью и был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    В настоящее время он отбывает наказание.
    Акмолинская область Борьба с преступностью Судебный процесс Борьба с наркотиками
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