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    Наркобанду из 11 человек задержали в трех городах Казахстана

    27 Июня 2023, 08:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Преступная группировка наладила сбыт наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде бесконтактным способом, через мессенджер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержания членов ОПГ были проведены в апреле текущего года, когда наркополицейские совместно со спецподразделениями СОБР и «Сункар» одновременно в трех городах задержали 11 преступников, провели обыски по девяти адресам с привлечением служебно-розыскных собак.

    В ходе следствия доказано, что каждый участник ОПГ выполнял четко определенные роли: расфасовка, хранение, транспортировка или распространение наркотиков, контроль денежных поступлений и расходов группировки. Так, один из преступников отвечал за хранение и перевозку особо крупных партий наркотиков по городам, охваченным преступным бизнесом. Второй – за контроль финансовых поступлений и расходов: выплату «заработной платы» рядовым участникам ОПГ, штрафы за «утерянные» наркотики и так далее. Одна из участниц преступной группы обеспечивала работу интернет-каналов, через которые реализовывались наркотики. В них она также активно вовлекала новых клиентов: проводила онлайн-конкурсы, розыгрыши и акции. Примечательно, что одной из участниц группировки является несовершеннолетняя студентка 2 курса колледжа.

    Из незаконного оборота изъято три килограмма наркотиков. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, ноутбуки, сим-карты, которые использовались в преступной деятельности. Прекращена работа трех интернет-магазинов по продаже наркотиков.

    «Организатору и участникам наркобизнеса, кроме незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере, вменяется статья 262 УК РК «Создание, руководство и участие в организованной группе». Наказание предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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