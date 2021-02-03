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    11:11, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Нариман Жунусов назначен председателем Комитета рыбного хозяйства РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Жунусов Нариман Талгатович назначен на должность председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Нариман Жунусов родился в 1981 году. Окончил Омский государственный аграрный университет (2003), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2007). В 2019 году окончил Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство».

    Трудовую деятельность начал в 2004 году в частном секторе. С 2007 по 2013 работал на различных должностях в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

    2013 — 2014 гг. – заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК.

    2014 — 2016 гг. – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

    2016 — 2019 гг. – руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства и животного мира РК.

    С июня по сентябрь 2019 года — руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    С сентября 2019 года — заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.


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