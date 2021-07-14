Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с аграриями Западного Казахстана

    14 Июля 2021, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с руководителями и работниками крестьянских хозяйств Сырымского, Теректинского районов и района Байтерек Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы обсудили с фермерами ход работ по заготовке кормов. В ходе встречи также поднимался вопрос роста цен на кормоуборочное оборудование и технику. Депутаты отметили, что данный вопрос находится на контроле у руководства страны и сенаторы со своей стороны также будут активно содействовать решению возникающих проблем.

    Кроме того, аграриев беспокоит тот факт, что правила выдачи субсидий часто меняются. Это создает для сельхозтоваропроизводителей неудобства и не позволяет им проводить планирование своей деятельности. Депутаты отметили важность рассмотрения данного вопроса в Сенате.

    Побывали Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова также и в Бурлинском и Чингирлауском районах. В ходе встреч с сельчанами, сенаторы рассказали им об основных нормах принятых в ходе прошедшей сессии законов. Также депутаты ознакомились с ходом строительства дорог, многоквартирного дома и спортивного комплекса. Они напомнили подрядчикам и акимату о необходимости соблюдения качества выполняемых строительных работ и эффективного контроля освоения выделенных средств.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске