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    Нариман Торегалиев возглавил комитет Сената

    23 Июня 2022, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Нариман Торегалиев избран председателем комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На должность председателя комитета предлагаю кандидатуру сенатора Наримана Торегалиева. Он окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, специальность «экономист». Плодотворно работал в ряде хозяйств Западно-Казахстанской области. Был акимом города Уральска. В 2017 году избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан шестого созыва. Секретарь постоянного комитета Сената. Мы хорошо знаем Наримана Торегалиева как делового организатора, целеустремленного руководителя, ответственного специалиста», - сказал сенатор Нурторе Жусуп на пленарном заседании палаты.

    Бывший руководитель комитета по социально-культурному развитию и науке Бейбит Исабаев прекратил полномочия депутата Сената Парламента.

    Ранее сообщалось, что он был назначен акимом Жетысуской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

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