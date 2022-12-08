Нариман Торегалиев освобожден от должности депутата Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нариман Торегалиев освобожден от должности депутата Сената. Соответствующее представление было озвучено на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нариман Торегалиев Указом Президента был назначен акимом Западно-Казахстанской области и уже приступил к новой должности. В этой связи, ЦИК внес представление в Сенат», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

«В соответствии со ст. 52 Конституции РК для решения вопроса о прекращении полномочий депутата Сената Торегалиева мы досрочно представляем данную рекомендацию», - отметил член ЦИК Асылбек Смагулов.

Нариман Турегалиев родился 19 июля 1964 года в Уральской области, Тайпакском районе, селе Есенсай. Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт (1990) - инженер-экономист; Каспийский общественный университет (2004) - юрист. Магистр экономических наук.

Трудовой стаж:

Экономист, главный экономист сельско-хозяйственного объединения им. «ХVІІІ Партсъезд» (1990-1995);

Главный бухгалтер, главный экономист, снабженец производственного комплекса «Айтиево» (1997-1999);

Глава крестьянского хозяйства «Акжол» (1999-2001);

Начальник отдела труда и социальной защиты населения Теректинского района Западно-Казахстанской области (2001-2002);

Директор дома-интерната общего типа, г. Уральск (2002-2003);

Заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области (2003-2005);

Заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2005-2008);

Директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области (2008-2010);

Начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2010-2012);

Аким Акжаикского района Западно-Казахстанской области (2012-2015);

Заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2016);

Аким города Уральска (2016-2017);

Член партии «AMANAT».

С июня 2017 года – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

02.12.2022 года Указом № 33 Президента РК назначен акимом Западно-Казахстанской области.

Фото: senate.parlam.kz



