Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО ведут работу в широком диапазоне. В частности, он включает в себя противодействие незаконному обороту оружия. Незарегистрированные образцы вооружения могут не только стать причиной несчастного случая, но и быть похищенными для использования в криминальных целях.

В рамках данной работы у 58-летнего петропавловца было обнаружено и изъято незарегистрированное комбинированное двуствольное ружье «Белка» с одним нарезным стволом под патрон калибра 5,6 мм.

«Мужчина является охотником и имеет два зарегистрированных ружья. Тем не менее, он хранил «Белку» без соблюдения каких-либо норм безопасности — за холодильником. С его слов, он нашел ружье в лесу. Незаконно хранящееся оружие изъято и направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Зарегистрированное оружие также было изъято, действие разрешения на него приостановлено», — сообщает начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.





Фото: polisia.kz



