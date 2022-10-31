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    Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска

    31 Октября 2022, 21:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО ведут работу в широком диапазоне. В частности, он включает в себя противодействие незаконному обороту оружия. Незарегистрированные образцы вооружения могут не только стать причиной несчастного случая, но и быть похищенными для использования в криминальных целях.

    В рамках данной работы у 58-летнего петропавловца было обнаружено и изъято незарегистрированное комбинированное двуствольное ружье «Белка» с одним нарезным стволом под патрон калибра 5,6 мм.

    «Мужчина является охотником и имеет два зарегистрированных ружья. Тем не менее, он хранил «Белку» без соблюдения каких-либо норм безопасности — за холодильником. С его слов, он нашел ружье в лесу. Незаконно хранящееся оружие изъято и направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Зарегистрированное оружие также было изъято, действие разрешения на него приостановлено», — сообщает начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.


    Фото: polisia.kz


    Борьба с преступностью Петропавловск
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