Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска

31 Октября 2022, 21:30
Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска
31 Октября 2022, 21:30

Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Нарезное оружие изъяли полицейские у жителя Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО ведут работу в широком диапазоне. В частности, он включает в себя противодействие незаконному обороту оружия. Незарегистрированные образцы вооружения могут не только стать причиной несчастного случая, но и быть похищенными для использования в криминальных целях.

В рамках данной работы у 58-летнего петропавловца было обнаружено и изъято незарегистрированное комбинированное двуствольное ружье «Белка» с одним нарезным стволом под патрон калибра 5,6 мм.

«Мужчина является охотником и имеет два зарегистрированных ружья. Тем не менее, он хранил «Белку» без соблюдения каких-либо норм безопасности — за холодильником. С его слов, он нашел ружье в лесу. Незаконно хранящееся оружие изъято и направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Зарегистрированное оружие также было изъято, действие разрешения на него приостановлено», — сообщает начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
Дворец спорта построят в Петропавловске
Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
Читайте также
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
45 млн тенге, $9 тысяч и украшения с бриллиантами украл любовник у астанчанки
Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска
Сотрудница ЦОНа подделывала техпаспорта в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору