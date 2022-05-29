Наращивать запасы газа призвал регулятор в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер призвал наращивать запасы газа. Он предупредил, что в случае прекращения поставок запасов топлива хватит лишь на несколько месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) на фоне ситуации вокруг Украины призвал наращивать запасы природного газа в Германии. «Газовые хранилища в нашей стране заполняются лучше, чем в прошлые годы, и уже заполнены больше, чем в начале мая. Однако их недостаточно на тот случай, если мы вдруг станем получать меньше российского газа или если поставки вообще прекратятся», - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 29 мая.

В этой связи Мюллер напомнил о новых нормах законодательства, согласно которым газовые хранилища Германии должны быть заполнены более чем на 90 %. Глава агентства по сетям отметил, что если данные условия будут соблюдены, а поставки газа прекратятся, то Германия будет располагать «необходимым буфером, чтобы продержаться как минимум два с половиной месяца в стабильных условиях и при нормальной зиме».

По словам Мюллера, для промышленности и потребителей это, безусловно, «весьма достойные условия, но по-настоящему хорошими их все же не назвать». Для того чтобы благополучно пережить следующую зиму, Германии, нужно переключиться на других поставщиков природного газа, кроме России, а частные домохозяйства и промышленность должны будут экономить газ, констатировал глава Федерального агентства по сетям, отметив, что в любом случае «расходы из-за энергетического кризиса будут гигантскими, и нужно со всей честностью сказать об этом людям, промышленности и экономике».

Германия в настоящее время получает из России около 35 % необходимого ей газа. С запуском позднее в этом году плавучих терминалов со сжиженным природным газом зависимость ФРГ от российского газа еще более сократится, но при этом возникнут новые расходы. Доля газа, используемая в Германии для производства электроэнергии, в настоящее время сократилась до 10 % по сравнению с 15 % в 2021 году.