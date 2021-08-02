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    21:50, 01 Август 2021 | GMT +6

    Напряженная ситуация по коронавирусу может сохраняться до трех лет - эксперт

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ может сохраняться до трех лет, в частности, потому, что до сих пор в стране не достигнут коллективный иммунитет. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Напряженность может сохраняться не более двух, максимум трех лет. <...> К сожалению, да, (можно ожидать новые вспышки ковида). Потому что к 60% мы с вами не приближаемся», - сказал он, комментируя возможность дальнейших вспышек коронавирусной инфекции.

    Горелов также отметил, что в РФ преобладает дельта-штамм коронавируса.

    «У нас где-то 80% территории имеет (штамм) «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», - уточнил он.

    С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 198 млн человек, примерно 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 288 677 случаев заражения, выздоровели 5 625 890 человек, умерли 159 352.

    Ранее сообщалось, что, по подсчетам ТАСС, заболеваемость COVID-19 в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность.

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