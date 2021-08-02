Напряженная ситуация по коронавирусу может сохраняться до трех лет - эксперт
«Напряженность может сохраняться не более двух, максимум трех лет. <...> К сожалению, да, (можно ожидать новые вспышки ковида). Потому что к 60% мы с вами не приближаемся», - сказал он, комментируя возможность дальнейших вспышек коронавирусной инфекции.
Горелов также отметил, что в РФ преобладает дельта-штамм коронавируса.
«У нас где-то 80% территории имеет (штамм) «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», - уточнил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 198 млн человек, примерно 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 288 677 случаев заражения, выздоровели 5 625 890 человек, умерли 159 352.
Ранее сообщалось, что, по подсчетам ТАСС, заболеваемость COVID-19 в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность.