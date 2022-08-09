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    • Напрямую финансировать вузы предлагают в профильном ведомстве

    9 Августа 2022 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о мерах, направленных на достижение ключевых показателей и задач Нацпроекта «Качественное образование «Образованная нация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Национального проекта предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей и задач. Приняты меры по созданию Центров академического превосходства. Отобраны 15 региональных и 5 педагогических вузов. Для их финансирования разработаны государственные инвестиционные предложения, получены положительные заключения Министерства национальной экономики», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    Уже разработаны финансово-экономические обоснования. Создание центров академического превосходства проработано с местными исполнительными органами, получены ходатайства акиматов.

    Вместе с тем, по его словам, имеются определенные трудности.

    «Так, не подтверждено финансирование проекта. Финансирование вузов в форме некоммерческих акционерных обществ является длительным процессом. Для оптимизации процесса и эффективности использования бюджетных средств мы предлагаем внедрение механизма прямого финансирования вузов через целевой вклад по опыту Назарбаев Университета с законодательным закреплением», - добавил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Общество #Миннауки и высшего образования РК
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