Направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги предложил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента заявил, что у каждого казахстанского школьника должны быть достойные условия для обучения и всестороннего развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект «Комфортная школа», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что до 2025 года в Казахстане создадут 800 тыс. ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах.

«Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.