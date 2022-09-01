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    Направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги предложил Президент

    1 Сентября 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента заявил, что у каждого казахстанского школьника должны быть достойные условия для обучения и всестороннего развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект «Комфортная школа», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что до 2025 года в Казахстане создадут 800 тыс. ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах.

    «Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

    С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Коррупция Борьба с коррупцией Послание Президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт
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