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    Направленный на совершенствование работы ЕЭК законопроект обсудили сенаторы

    20 Сентября 2022, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Целью документа является совершенствование механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии.

    Кроме того, законопроект предусматривает заключение трудового договора с директорами департаментов Комиссии и их заместителями на срок, не превышающий срок работы Коллегии Комиссии, для сотрудников Комиссии устанавливается пятилетний срок трудовых контрактов с возможностью их продления, а также переходные положения для действующих сотрудников.

    По результатам обсуждения членами комитета было принято решение направить законопроект на рассмотрение на заседании Палаты.


    Фото: senate.parlam.kz




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