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    Направления развития транспортных коридоров озвучил Касым-Жомарт Токаев в Китае

    18 Мая 2023, 10:44

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства обратил внимание китайских инвесторов на возможности выхода на крупные рынки Западной Евразии через территорию Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе казахско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития наземных транспортных коридоров.

    «Несомненно, такой способ транспортировки очень выгодный. Мы придаем большое значение строительству в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана, которой станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также нами запланирован запуск железнодорожного сообщения Аягоз–Бахты в направлении Китая. Предусмотрен капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достык–Мойынты, что в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов. Считаю, что развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. Кроме того, здесь имеются большие перспективы в будущем», – подчеркнул Президент РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Транспорт Китай Токаев Касым-Жомарт
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