Направления казахстанско-британского партнерства в горнодобыче обсудили в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Привлечение инвестиций в горнодобывающую отрасль нашей страны стало главной темой Казахстанско-британского бизнес-форума в Лондоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители казахстанского и британского бизнеса, правительственных учреждений, квазигосударственного сектора, эксперты и дипломаты.

Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов информировал участников форума о государственных программах поддержки иностранных инвесторов и новых мерах стимулирования привлечения инвестиций в экономику РК.

Высокопоставленный казахстанский дипломат подчеркнул, что наибольшую поддержку получат те британские компании, которые инвестируют в производство продукции высокого передела.

«Интересы бизнеса и казахстанского правительства совпадают в области редкоземельных металлов, придерживаясь принципа - сырье в обмен на технологии и компетенции. Нашей целью является как поставка сырья, так и производство в Казахстане готовой продукции, что создаст сбалансированное партнерство», - сказал Магжан Ильясов.

Он отметил, что Казахстан предлагает наиболее привлекательные в регионе меры по стимулированию инвесторов, включая зарекомендовавшую себя платформу прозрачного ведения бизнеса и гарантий в рамках площадки Международного финансового центра «Астана».

Выступившая на открытии форума государственный министр бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани отметила привлекательность минеральной базы Казахстана для британского бизнеса.

К 2040 году мировой спрос на твердые полезные ископаемые, такие как литий, графит, кобальт и никель, которые являются ключевыми для производства аккумуляторов, вырастет в 13 раз, а Казахстан может помочь в удовлетворении потребностей Великобритании.

«Мы являемся идеальными партнерами в этой отрасли, поскольку Великобритания является родиной ведущих в мире консалтинговых компаний и устойчивых горнорудных технологий», - подчеркнула Нусрат Гани, предложив на базе минерального сырья Казахстана развивать новые технологии.

«От искусственного интеллекта до автоматизации, от топографической съемки дронами до визуализации данных, от цифрового моделирования до цифрового картографирования – британские фирмы предлагают возможности и опыт по всем направлениям», - объяснила она.

Нусрат Гани также акцентировала внимание на значительных инвестиционных возможностях Великобритании, опыте проектирования шахт нового поколения и компетенциях Британской геологической службы в области геоисследований и управления данными.

Как оказалось, Национальная геологическая служба Казахстана ведет переговоры с британскими партнерами об обмене передовым международным опытом, который позволит ускорить освоение минеральных богатств нашей страны и раскрыть потенциал для инвестиций в казахстанские недра.

Одним из многообещающих направлений торгово-инвестиционного партнерства Казахстана с Великобританией может стать совместная добыча и переработка критически важных полезных ископаемых, острую нехватку которых сегодня ощущает британская промышленность.

К ним относятся металлы и редкие элементы, применяемые в современных технологиях и имеющие решающее значение для национальной безопасности и экономического процветания.

Это направление сотрудничества уже стало предметом обсуждения в ходе визита министра иностранных дел Великобритании в Астану в марте, где стороны подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению партнерства в области критически важных полезных ископаемых. Теперь партнеры работают над совместной дорожной картой реализации проектов в этой сфере.

В ходе двух панельных дискуссий спикеры форума, среди которых были руководители горнорудных компаний Rio Tinto, KAZ Minerals, Ferro-Alloy Resources, Британской геологической службы, обсудили инвестиционную привлекательность Казахстана, текущую практику разведки и добычи полезных ископаемых, способы поддержки отрасли и маршруты доставки продукции в Европу.

Заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ерлан Галиев информировал участников форума о состоянии минерально-сырьевой базы Казахстана, распределении запасов твердых полезных ископаемых по регионам нашей страны, законодательстве и задачах Национальной геологической службы.

В свою очередь, основатель британской Ассоциации критически важных полезных ископаемых Джефф Таунсенд охарактеризовал Казахстан как «хороший рынок для работы» со стабильной государственной системой и значительными инвестициями в инфраструктуру, обеспечивающие 60% регионального ВВП.

По его данным, из определенных Британской геологической службой 18-ти наиболее важных минералов, четыре уже производят в нашей стране (висмут, галлий, редкоземельные элементы, кремний), а 10 элементов разведаны (ванадий, вольфрам, олово, тантал, ниобий, магний, литий, индий, графит, кобальт).

Заметим, что процветание Великобритании в XXI веке во многом зависит от способности Лондона создать устойчивые цепочки поставок критически важных полезных ископаемых. Однако, как оказалось, потенциальных партнеров у британцев не так уж и много.

Выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании в марте, Джефф Таунсенд объяснил британским депутатам, что с точки зрения сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых Соединенное Королевство сегодня может рассчитывать только на 5 государств мира, среди которых особое место занимает Республика Казахстан.