Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Направить дела нерадивых застройщиков в суд пообещал аким Астаны

    17 Июля 2023, 21:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек встретился с жителями ряда ЖК, строительство которых затягивается частными застройщиками, передает МИА «Казинформ» .

    «Это ЖК «Казанат-2», «София», «Оазис», «Arai apartments». Помимо отставания от графика, также имеются проблемы с документами, финансированием и другие. За выявленные нарушения застройщики привлечены к административной ответственности. Во встрече также принял участие депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев.

    «Призываю застройщиков не играть с судьбами людей! В случае, если не будут выполнены законные требования и устранены нарушения в срок, дела будут направлены в суд. Материалы будут рассматриваться в уголовной плоскости. Объекты же будут передаваться другим инвесторам», - написал Женис Касымбек. Аналогичные проблемы имеются в ЖК «Сапсан», «Diana», «R-club», «R-club Deluxe», «Аскер 1 и 2», «Актау сити». «Совместно с правоохранительными органами будем контролировать ход строительства проблемных домов», - добавил аким Астаны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акимат Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие творческие проекты с участием молодежи проходят в Астане
    Акция «Дорога в школу»; более 17 тысяч детей в Акмолинской области нуждаются в поддержке
    Пожар в ЖК в Алматы: организовано питание и ночлег для пострадавших жителей
    24 объекта сферы образования строится в Акмолинской области
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане