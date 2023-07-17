Направить дела нерадивых застройщиков в суд пообещал аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек встретился с жителями ряда ЖК, строительство которых затягивается частными застройщиками, передает МИА «Казинформ» .

«Это ЖК «Казанат-2», «София», «Оазис», «Arai apartments». Помимо отставания от графика, также имеются проблемы с документами, финансированием и другие. За выявленные нарушения застройщики привлечены к административной ответственности. Во встрече также принял участие депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев.

«Призываю застройщиков не играть с судьбами людей! В случае, если не будут выполнены законные требования и устранены нарушения в срок, дела будут направлены в суд. Материалы будут рассматриваться в уголовной плоскости. Объекты же будут передаваться другим инвесторам», - написал Женис Касымбек. Аналогичные проблемы имеются в ЖК «Сапсан», «Diana», «R-club», «R-club Deluxe», «Аскер 1 и 2», «Актау сити». «Совместно с правоохранительными органами будем контролировать ход строительства проблемных домов», - добавил аким Астаны.